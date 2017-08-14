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Фатос Бечирай: «Динамо» доказало, что сильнее «Анжи»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий «Динамо» Фатос Бечирай прокомментировал победу над «Анжи» в шестом туре РФПЛ (3:1).

«Счастлив открыть счет забитым мячам, здесь большая благодарность Темникову за отличную передачу, но самое важное – это победа, это три очка в турнирную таблицу. Мы знали, что будет сложно в Махачкале. Все-таки у себя дома «Анжи» горел желанием поправить дела после неудачного старта. Да и начало не задалось, пропустили довольно быстрый гол. Но все хорошо, что хорошо кончается.

Мы оставались на 100% сконцентрированными, не пали духом, а пошли отыгрываться, за что были вознаграждены. Хорошо, что повели в счете уже в первом тайме, дальше стало попроще. В целом же, считаю, после пропущенного гола особых моментов соперник не создал, у нас же были и другие возможности отличиться. Мы контролировали ход встречи, доказали, что сильнее «Анжи».

График тяжелый, к тому же обе игры на юге России при духоте. Но тренерский штаб прибег к ротации, сегодня вышли сразу пять человек, которые не попали в стартовый состав в Ростове, что облегчило нашу задачу. В «Динамо» здоровая конкуренция, есть выбор среди футболистов.

Победа позволила отдалиться от зоны вылета? Мы не смотрим на таблицу. У нас всегда есть ближайший матч, который надо выиграть. Теперь будем готовиться к встрече с «Уфой», чтобы постараться порадовать наших болельщиков на «Арене Химки».

Была ли слышна поддержка фанатов? И очень даже хорошо! Мы им очень благодарны за поддержку, которую ощущаем во всех городах. Это крайне важно для команды. После окончания встречи как всегда тепло поприветствовали друг друга», — цитирует Бечирай официальный сайт «Динамо».

Матч

Анжи - Динамо - 1:3 (1:2)

Голы

Яковлев 9 (1:0). Бечирай 15 (1:1). Панченко 34 (1:2). Панченко 76 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Данченко (Липартия, 69), Брызгалов, Карасёв (Гулиев, 61), Хубулов, Лескано (Мамтов, 46), Яковлев, Маркелов

Динамо: Шунин, Терехов С., Рыков, Хольмен, Темников, Козлов, Соу (Соснин, 82), Ташаев, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 77), Луценко (Зотов, 46)

Предупреждения:

Хубулов, 25 - Соу, 59; Рыков, 85

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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