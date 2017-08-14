«Нефтехимик» интересуется Галимовым

Нападающий «Локомотива» Эмиль Галимов может перейти в «Нефтехимик», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, «Нефтехимик» рассматривает вариант обмена 25-летнего форварда.

Напомним, Галимов является воспитанником «Нефтехимика» и перешел в «Локомотив» в сезоне 2011/2012.

В сезоне 2016/2017 Галимов набрал 9 (5+4) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ и сделал одну голевую передачу в четырех матчах плей-офф.

Всего за семь сезонов в лиге на счету Галимова 94 (39+55) очка в 286 матчах.

Отметим, что в составе «Нефтехимика» на данный момент выступают четыре воспитанника клуба: защитники Андрей Сергеев и Дамир Шарипзянов, а также форварды Павел Куликов и Богдан Якимов.