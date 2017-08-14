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Александр Ерохин: У сборной России хорошие шансы на чемпионате мира

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин от грядущего чемпионата мира в России.

«Первое время после окончания Кубка конфедераций мысли о сборной не отпускали. Постоянно думал, как можно было сыграть лучше, что не получилось в том или ином эпизоде, почему не удалось добиться более высоких результатов. На мой взгляд, футбол, который тренерский штаб старается привить команде, должен дать результат.

У сборной есть опыт выступления на крупном международном турнире, впереди год подготовки, так что у нашей команды на чемпионате мира хорошие перспективы», — приводит слова Ерохина Bobsoccer.

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