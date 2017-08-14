Сергею Галицкому - 50 лет
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
Основателю и владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому исполнилось 50 лет.
«Весь коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Сергея Николаевича с юбилеем. Желаем вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть успех сопутствует вам во всем, пусть созданный вами клуб радует победами и ярким, результативным футболом на внутренней и международной аренах, а академия продолжает открывать и воспитывать молодые таланты для «Краснодара» и всего отечественного футбола! С днем рождения», — поздравляет официальный сайт «быков».
Поздравляем президента с юбилеем! Основателю и владельцу клуба Сергею Николаевичу Галицкому – 50!https://t.co/wZcufu8dzw pic.twitter.com/qDSyR4XCQL— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 августа 2017 г.
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