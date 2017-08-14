Сергею Галицкому - 50 лет

Основателю и владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому исполнилось 50 лет.

«Весь коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Сергея Николаевича с юбилеем. Желаем вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть успех сопутствует вам во всем, пусть созданный вами клуб радует победами и ярким, результативным футболом на внутренней и международной аренах, а академия продолжает открывать и воспитывать молодые таланты для «Краснодара» и всего отечественного футбола! С днем рождения», — поздравляет официальный сайт «быков».