Марко Асенсио: Роналду не должны были показывать вторую желтую, но судьи тоже простые смертные

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает, что форвард Криштиану Роналду не заслужил удаления в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1) на «Камп Ноу».

«Пенальти, назначенный в наши ворота, вызывает у меня сомнения. А вторую желтую карточку Роналду не должны были показывать. Он упал, так как был контакт. Если уж не назначаешь пенальти, то по крайней мере не давай предупреждение. Но судьи тоже простые смертные», – приводит слова Асенсио «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Напомним, Роналду был удален на 82-й минуте, когда получил второе предупреждение за симуляцию. Первую желтую карточку арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа показал португальцу после того, как он снял майку, празднуя забитый гол.

Ответный матч пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча