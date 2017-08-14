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Марко Асенсио: Роналду не должны были показывать вторую желтую, но судьи тоже простые смертные

Источник:  Газета.RuКомментарии

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает, что форвард Криштиану Роналду не заслужил удаления в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1) на «Камп Ноу».

«Пенальти, назначенный в наши ворота, вызывает у меня сомнения. А вторую желтую карточку Роналду не должны были показывать. Он упал, так как был контакт. Если уж не назначаешь пенальти, то по крайней мере не давай предупреждение. Но судьи тоже простые смертные», – приводит слова Асенсио «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Напомним, Роналду был удален на 82-й минуте, когда получил второе предупреждение за симуляцию. Первую желтую карточку арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа показал португальцу после того, как он снял майку, празднуя забитый гол.

Ответный матч пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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