Серхио Рамос: Ковачич должен был нейтрализовать Месси и позволил нам дышать
Капитан «Реала»
Серхио Рамос подвел итоги первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной»
(3:1) и высказался об удалении Криштиану Роналду, который получил вторую желтую
карточку за симуляцию.
«Это решение судьи может быть оспорено, – приводит слова Рамоса «Газета.Ru» со ссылкой на AS. – Что касается пенальти в наши ворота, мое мнение: назначать его не следовало.
Мы провели отличный матч и довольны этим. Это важный шаг, но расслабляться нельзя. Впереди ответная встреча, в которой может случиться что угодно. Противостоять атаке «Барселоны» непросто, но сегодня мы действовали хорошо.
Выделю Ковачича. Он должен был нейтрализовать Месси, и это очень сложная работа. Матео позволил нам дышать».
Напомним, на 77-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет, реализовав пенальти, но через три минуты Роналду забил победный гол, а окончательный счет в матче установил полузащитник Марко Асенсио.
Между вторым и третьим голом «Реала» Роналду получил красную карточку.
Ответный матч пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция