Серхио Рамос: Ковачич должен был нейтрализовать Месси и позволил нам дышать

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) и высказался об удалении Криштиану Роналду, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.

«Это решение судьи может быть оспорено, – приводит слова Рамоса «Газета.Ru» со ссылкой на AS. – Что касается пенальти в наши ворота, мое мнение: назначать его не следовало.

Мы провели отличный матч и довольны этим. Это важный шаг, но расслабляться нельзя. Впереди ответная встреча, в которой может случиться что угодно. Противостоять атаке «Барселоны» непросто, но сегодня мы действовали хорошо.

Выделю Ковачича. Он должен был нейтрализовать Месси, и это очень сложная работа. Матео позволил нам дышать».

Напомним, на 77-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет, реализовав пенальти, но через три минуты Роналду забил победный гол, а окончательный счет в матче установил полузащитник Марко Асенсио.

Между вторым и третьим голом «Реала» Роналду получил красную карточку.

Ответный матч пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча