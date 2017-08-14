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28 игроков вызваны на сбор молодежной сборной России перед «Турниром четырех наций»

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил список хоккеистов, которые в Новогорске пройдут сбор с национальной командой перед «Турниром четырех наций».

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева», ВХЛ), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко («Динамо» СПб, МХЛ); 

Защитники: Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо», МХЛ), Николай Богатов («Ирбис», МХЛ), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Егор Зайцев («Динамо»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы», МХЛ), Владимир Мирошниченко («Красная Армия», МХЛ), Владислав Семин («СКА-1946», МХЛ), Александр Шепелев («Белые Медведи», МХЛ); 

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Данил Веряев («Торпедо»), Павел Горохов, Данила Моисеев («Русские Витязи», МХЛ), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба - «Локо», МХЛ), Владислав Кара («Ирбис», МХЛ), Кирилл Кошурников, Марсель Шолохов (оба - «Белые Медведи», МХЛ), Павел Кукштель, Михаил Мальцев («СКА-1946», МХЛ), Артем Манукян («Омские Ястребы», МХЛ), Максим Рассейкин («Авто», МХЛ), Тимур Хафизов («Нефтехимик»), Игорь Швырев («Стальные Лисы», МХЛ). 

Сбор стартует 16 августа, он продлится неделю. По его итогам определится список из 23 хоккеистов, которые и отправятся на турнир.

«Турнир четырех наций» пройдет в финском городе Виерумяки с 23 по 27 августа. На соревнованиях подопечные Валерия Брагина встретятся со сборными Швеции (24 августа, 18:30), Финляндии (25 августа, 18:30) и Чехии (26 августа, 17:00).

Отметим, с чехами и шведами сборная России сыграет на групповом этапе молодежного чемпионата мира, который пройдет в США с 26 декабря по 5 января. 

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