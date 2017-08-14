Зе Луиш не сыграет с «Локомотивом»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Нападающий «Спартака» Зе Луиш на сыграет в матче седьмого тура РФПЛ против «Локомотива».
В матче против ЦСКА (1:2) Зе Луиш получил повреждение задней поверхности бедра, углубленное обследование выявило микронадрыв мышц. Ориентировочные сроки восстановления Зе Луиша — две недели.
Напомним, также в лазарете красно-белых находятся полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев.
Матч
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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