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Зе Луиш не сыграет с «Локомотивом»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Зе Луиш на сыграет в матче седьмого тура РФПЛ против «Локомотива».

В матче против ЦСКА (1:2) Зе Луиш получил повреждение задней поверхности бедра, углубленное обследование выявило микронадрыв мышц. Ориентировочные сроки восстановления Зе Луиша — две недели.

Напомним, также в лазарете красно-белых находятся полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев.

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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