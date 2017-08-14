Зе Луиш не сыграет с «Локомотивом»

читайте также

«Ростов» получил два выходных после разгрома «Уфы» Футболисты «Ростова» получили несколько выходных дней после разгромной победы над «Уфой» (4:1) в рамках 6-го тура РФПЛ.

Сергею Галицкому - 50 лет Основателю и владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому исполнилось 50 лет.

Фатос Бечирай: «Динамо» доказало, что сильнее «Анжи» Нападающий «Динамо» Фатос Бечирай прокомментировал победу над «Анжи» в шестом туре РФПЛ (3:1).

«Фенербахче» хочет включить Таски в сделку по Нойштедтеру «Фенербахче» предложил «Спартаку» включить защитника Сердара Таски в сделку по переходу полузащитника Романа Нойштедтера, сообщает Takvim.