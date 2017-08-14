Игорь Захаркин: Молодежь «Югры» сыграет на турнире в Омске

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился ожиданиями от мемориала Блинова в Омске.

«В составе команды пять звеньев взрослых ребят плюс игроки из «Мамонтов Югры». Молодые ребята провели с нами тренировочную работу в полном объеме, и я считаю, что они достойны сыграть за «Югру» на турнире в Омске. Тем более там предстоит сыграть четыре матча: три из них подряд и один через день, практически за два дня до старта чемпионата. Это создает определенные сложности в подготовке.

Хорошо, что у нас продуктивно работают хоккеисты «Мамонтов Югры». В «молодежке» есть талантливые ребята, которые вполне могут составить конкуренцию игрокам основного состава. В перспективе нам необходимы два игрока 1997 и 1998 годов рождения, которые должны быть в заявке команды обязательно. Это хорошая возможность молодым ребятам проявить себя, а нам, тренерам, — увидеть, кто способен выполнять задачи по ходу чемпионата.

На этом турнире мы встретимся с нашими прямыми конкурентами. Более того, с «Авангардом» и «Автомобилистом» нам еще предстоит встречаться в дополнительных матчах в течение сезона. Поэтому омский турнир – это хорошая возможность увидеть соперников в деле. У нас будет шесть играющих составов, получится, что кому-то придется выйти на три игры, а кому-то на две. Мы дадим возможность сыграть всем хоккеистам, чтобы нагрузка распределилась равномерно», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.