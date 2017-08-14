Усэйн Болт: Один чемпионат не изменит того, что я сделал в спорте

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что не сожалеет о своем решении продлить карьеру до чемпионата мира в Лондоне.

«Не думаю, что один чемпионат может изменить все, что я уже сделал. После того, как я проиграл стометровку, кто-то подошел и сказал: «Не волнуйся, Усэйн, Мохаммед Али проиграл свой последний бой, так что не переживай из-за этого. На протяжении всей карьеры из года в год я доказывал свою состоятельность, и тот факт, что я не выиграл свой последний забег, не изменит того, что я сделал в спорте.

Я видел слишком много людей, которые бесславно возвращались после завершения карьеры. Я не стану одним из таких», – приводит Insidethegames.biz слова Болта.

Напомним, на дистанции 100 метров на чемпионате мира в Лондоне Болт занял третье место. Всего на счету 30-летнего спринтера из Ямайки десять золотых медалей чемпионатов мира.