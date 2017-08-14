«Слован» подписал голкипера «Нэшвилла» Мазанеца
Источник: ХК «Слован»Комментарии
Голкипер Марек Мазанец продолжит карьеру в «Словане», сообщает официальный сайт клуба. 26-летний чешский вратарь подписал с «орлами» контракт на один год.
Czech goalie Marek Mazanec @mazanec222 signed one year deal with #hcslovan @khl #VerniSlovanu pic.twitter.com/Od7yvYBNuv— HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 14 августа 2017 г.
Предыдущие четыре сезона Мазанец провел в системе «Нэшвилла». В НХЛ он провел 31 матч (два из них – на ноль) и пропустил 82 гола. В сезоне 2013/2014 Мазанец был признан лучшим новичком лиги в ноябре.
До отъезда в Северную Америку Мазанец играл за «Пльзень», с которым в 2012 году стал бронзовым призером чемпионата Чехии, а спустя год завоевал чемпионство.
Добавим, что Мазанец составит вратарскую бригаду «Слована» с Ярославом Янусом и Якубом Штепанеком.
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