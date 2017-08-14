«Слован» подписал голкипера «Нэшвилла» Мазанеца

Голкипер Марек Мазанец продолжит карьеру в «Словане», сообщает официальный сайт клуба. 26-летний чешский вратарь подписал с «орлами» контракт на один год.

Предыдущие четыре сезона Мазанец провел в системе «Нэшвилла». В НХЛ он провел 31 матч (два из них – на ноль) и пропустил 82 гола. В сезоне 2013/2014 Мазанец был признан лучшим новичком лиги в ноябре.

До отъезда в Северную Америку Мазанец играл за «Пльзень», с которым в 2012 году стал бронзовым призером чемпионата Чехии, а спустя год завоевал чемпионство.

Добавим, что Мазанец составит вратарскую бригаду «Слована» с Ярославом Янусом и Якубом Штепанеком.

Таблица переходов КХЛ