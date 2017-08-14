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«Утрехт» – «Зенит». На матче будет работать словенская бригада арбитров

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главным арбитром на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» назначен словенец Славко Винчич.

Ему будут помогать соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья – Роберто Понис, также представляющий Словению. 

Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» пройдет в Голландии 16 августа и начнется в 19:00. Изначально игра должна была состояться 17 августа, но была перенесена на день раньше по просьбе голландского клуба.

Ответный матч состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. Команда, победившая по сумме двух игр, выйдет в групповой этап Лиги Европы. 

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Матч

Утрехт - Зенит

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция

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