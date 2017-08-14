Илья Иванюк: Надеюсь выиграть медаль чемпионата мира
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Прыгун Илья Иванюк поделился мнением о своем выступлении на чемпионате мира в Лондоне.
«Конечно, я расстроился, что не взял 2,29. Этой высоты могло хватить для медали. Но, в принципе, шестое место на первом взрослом чемпионате мира не так и плохо. По юношам начинал с четвертого места и дошел потом до первого. И тут, надеюсь, получится со временем дойти до пьедестала», — цитирует Иванюка «Р-Спорт».
Напомним, Иванюк занял шестое место с результатом
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