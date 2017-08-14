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Валерий Новиков: ЦСКА имеет все шансы пройти «Янг Бойз»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

«Скажу, что у ЦСКА есть все шансы пройти «Янг Бойз», судя по последней игре со «Спартаком», в которой армейцы были гораздо сильнее и одержали заслуженную победу, несмотря на то, что отыгрывались. Поэтому ждем выхода в групповую стадию. Хотя соперник и не из легких.

С греками ничего особенного не было, легко прошли, и здесь есть все шансы, если будут играть так, как со «Спартаком». Да и с возвращением Игоря Акинфеева появилась дополнительная уверенность в обороне», - цитирует Новикова «Р-Спорт».

Матч

Янг Бойз - ЦСКА

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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