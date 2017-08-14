Леонарду Жардим: Мбаппе не сыграл с «Дижоном» по решению клуба

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объяснил, почему форвард Килиан Мбаппе не сыграл в матче второго тура лиги 1 с «Дижоном» (4:1) на стадионе «Гастон Жерар».

«Клуб принял решение не ставить его в стартовый состав, – приводит FourFourTwo слова Жардима. – В итоге, игра складывалась гладко, и я дал шанс другим игрокам, чтобы выстраивание команды получилось более эффективным.

В ближайшие месяцы с учетом Лиги чемпионов нам потребуется каждый игрок. Нам нужно, чтобы те, кто нечасто выходит на поле, также вошли в игровой ритм.

Иногда для того, чтобы игрок развивался, ему нужен пряник, а иногда – кнут».

Отметим, что в матче первого тура с «Тулузой» (3:2) 18-летний нападающий получил незначительную травму. В итоге матч с «Дижоном» Мбаппе провел в запасе.

Добавим, что, по сообщениям французских СМИ, на форварда продолжают претендовать «Реал» и «Пари Сен-Жермен».