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Леонарду Жардим: Мбаппе не сыграл с «Дижоном» по решению клуба

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объяснил, почему форвард Килиан Мбаппе не сыграл в матче второго тура лиги 1 с «Дижоном» (4:1) на стадионе «Гастон Жерар».

«Клуб принял решение не ставить его в стартовый состав, – приводит FourFourTwo слова Жардима. – В итоге, игра складывалась гладко, и я дал шанс другим игрокам, чтобы выстраивание команды получилось более эффективным.

В ближайшие месяцы с учетом Лиги чемпионов нам потребуется каждый игрок. Нам нужно, чтобы те, кто нечасто выходит на поле, также вошли в игровой ритм.

Иногда для того, чтобы игрок развивался, ему нужен пряник, а иногда – кнут».

Отметим, что в матче первого тура с «Тулузой» (3:2) 18-летний нападающий получил незначительную травму. В итоге матч с «Дижоном» Мбаппе провел в запасе.

Добавим, что, по сообщениям французских СМИ, на форварда продолжают претендовать «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Матч

Дижон - Монако - 1:4 (1:3)

Голы

Фалькао 3 (0:1). Жемерсон 25 (0:2). Фалькао 37 (0:3). Саид 43 (1:3). Фалькао 51 (1:4).

Состав

Дижон: Рейне, Ямбере, Варро, Бука-Муту, Ланг (Хаддади, 54), Росье (Шафик, 56), Слити, Квон Чхан Хун, Мари, Амальфитано, Саид (Саммаритано, 73)

Монако: Субашич, Жемерсон, Фабиньо, Глик, Жорже, Сидибе, Лопеш (Тилеманс, 64), Лемар, Моутинью, Фалькао (Каррильо, 80), Диакаби (Диаш, 83)

Предупреждения:

нет - Моутинью, 62; Сидибе, 66

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

13 августа 18:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция

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