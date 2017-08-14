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Губернатор Челябинской области: Второе место «Трактора» на предсезонном турнире - хороший результат

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги участия «Трактора» в Кубке Казахстана.

«Конечно, мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Но и второе место в предсезонном турнире – хороший результат. Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача – выйти в плей-офф Кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше.

Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и желание вести здоровый образ жизни», – цитирует Дубровского официальный сайт клуба.

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