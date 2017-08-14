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Тренер: Иванюк на ЧМ выступил на «четверку»

Источник:  «Рабочий Путь»Комментарии

Тренер Александр Мухин поставил положительную оценку подопечному Илье Иванюку за выступление на чемпионате мира по легкой атлетике, который 13 августа завершился в Лондоне.

- Считаю, Илья выступил на «четверку». Да, в финале он не добрал четыре сантиметра до квалификационного результата, но не нужно забывать, что этот чемпионат стал для Ильи первым в карьере. Ближайшие планы? Надеемся, что сезон удастся продлить. Российских спортсменов, пусть и в нейтральном статусе, допустят до всемирной Универсиады. Кроме того, впереди несколько коммерческих стартов «Бриллиантовой лиги». Возможно, в каких-то из них мы выступим», - приводит «Рабочий путь» слова Александра Мухина.

Напомним, что на чемпионате мира в Лондоне Илья Иванюк занял шестое с результатом 2,25 метра.  В квалификации Иванюк преодолел высоту 2,29 метра.

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