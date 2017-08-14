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Александр Григорян: Было бы интересно поработать экспертом на ТВ

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экс-главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян не исключает возможность работы экспертом на телевидении.

- Мне было бы интересно поработать экспертом на телевидении. С учетом того как я скрупулёзно, отношусь к экспертизе. Я мог бы давать экспертизу не только команде, но и каждому отдельному игроку. Тем более здесь можно совмещать приятное с полезным, например, многие знают, что Юргенн Клопп перед тем как возглавить «Майнц», потом уже «Боруссию», работал несколько лет экспертом на немецком телевидении. И именно его аналитические способности привлекли внимание к нему президента «Майнца». 
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