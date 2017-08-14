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Брагин вызвал 26 игроков в молодежную сборную перед «Турниром четырех наций» в Виерумяки

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин назвал состав команды на сбор перед «Турниром четырех наций» в Финляндии, сообщает официальный сайт ФХР.

На сбор, который начнется в Новогорске 16 августа, вызваны 28 игроков.

Молодежная сборная России:

вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко («Динамо», Санкт-Петербург);

защитники: Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо»), Николай Богатов («Ирбис»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Егор Зайцев («Динамо»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Владимир Мирошниченко («Красная Армия»), Владислав Семин («СКА-1946»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);

нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо»), Павел Горохов, Данила Моисеев (оба – «Русские Витязи»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба – «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Кирилл Кошурников, Марсель Шолохов (оба – «Белые Медведи»), Павел Кукштель, Михаил Мальцев (оба – «СКА-1946»), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Максим Рассейкин («Авто»), Тимур Хафизов («Нефтехимик»), Игорь Швырев («Стальные Лисы»).

По итогам недельного сбора в Финляндию отправятся 23 игрока.

Добавим, что «Турнир четырех наций» пройдет в Виерумяки с 24 по 26 августа. Сборная России сыграет со Швецией (24 августа), Финляндией (25 августа) и Чехией (26 августа).

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