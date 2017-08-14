Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» вышел из отпуска

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Баскетболисты «Зенита» начали проходить медицинский осмотр перед отъездом на предсезонные сборы.

14 августа на медосмотре побывали три игрока: Евгений Валиев, Артем Вихров и Сергей Карасев. На следующий день медицинский центр в Петербурге посетят Никита Баринов, Евгений Воронов, Кирилл Коновалов и Григорий Мотовилов. Остальные баскетболисты пройдут осмотр в Сербии, где команда и проведет первый сбор.

Напомним, подопечные Василия Карасева будут находиться в Сербии с 15 августа по 5 сентября. 8 сентября зенитовцы отправятся в Турцию, где примут участие в двух товарищеских турнирах Gloria Cup. Команда планирует вернуться в Петербург 25 сентября. Первый официальный матч в Единой лиге ВТБ «Зенит» проведет 5 октября в Казани против УНИКСа. 

В межсезонье петербургский клуб покинули Кайл Лэндри, Стефан Маркович, Райан Тулсон, Янис Тимма, Аарон Уайт, Тревор Мбакве, Александр Разумов и Евгений Войтюк. Состав команды пополнили Шейн Уиттингтон, Дрю Гордон, Скотти Рейнольдс, Николас Лапровиттола, Кайл Курич, Евгений Воронов и Марко Симонович.

Сергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей Евробаскет

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: В ЦСКА Макиев вырастет в профессиональном планеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с центровым Аланом Макиевым.Алан Макиев стал игроком ЦСКАМосковский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым.Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 5 октябряОфициальный сайт регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ опубликовал календарь матчей на сезон-2017/18.«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов – о переменах в «Химках»«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов – о переменах в «Химках»Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов побывал в гостях у «Советского спорта».Андреа Маццон: Моррис – очень зрелый игрок для своего юного возрастаГлавный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон поделился мнением о новичке клуба – форварде Ирвине Моррисе.
Хоккей
«Слован» подписал голкипера «Нэшвилла» Мазанеца
Легкая атлетика
Усэйн Болт: Один чемпионат не изменит того, что я сделал в спорте
Футбол
Зе Луиш не сыграет с «Локомотивом»
Спортивная гимнастика
Еремина, Мельникова, Ильянкова и Пасека вошли в предварительный состав на чемпионат мира
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости