«Зенит» вышел из отпуска

Баскетболисты «Зенита» начали проходить медицинский осмотр перед отъездом на предсезонные сборы.

14 августа на медосмотре побывали три игрока: Евгений Валиев, Артем Вихров и Сергей Карасев. На следующий день медицинский центр в Петербурге посетят Никита Баринов, Евгений Воронов, Кирилл Коновалов и Григорий Мотовилов. Остальные баскетболисты пройдут осмотр в Сербии, где команда и проведет первый сбор.

Напомним, подопечные Василия Карасева будут находиться в Сербии с 15 августа по 5 сентября. 8 сентября зенитовцы отправятся в Турцию, где примут участие в двух товарищеских турнирах Gloria Cup. Команда планирует вернуться в Петербург 25 сентября. Первый официальный матч в Единой лиге ВТБ «Зенит» проведет 5 октября в Казани против УНИКСа.

В межсезонье петербургский клуб покинули Кайл Лэндри, Стефан Маркович, Райан Тулсон, Янис Тимма, Аарон Уайт, Тревор Мбакве, Александр Разумов и Евгений Войтюк. Состав команды пополнили Шейн Уиттингтон, Дрю Гордон, Скотти Рейнольдс, Николас Лапровиттола, Кайл Курич, Евгений Воронов и Марко Симонович.

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