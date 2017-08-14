Богдан Киселевич: Руководство делает все, чтобы ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич выразил мнение, что руководство армейцев делает очень много для того, чтобы команда выиграла Кубок Гагарина.
«Сезон был длинным, но нельзя сказать, что особенно непростым. Все-таки когда выполняешь определенную задачу и выигрываешь последний матч в концовке, то складывается немного другое ощущение. Все хорошо, немного скорректировал планы подготовки, три недели отдохнул. Сейчас у нас идет ротация состава - кто-то в форме, кто-то еще не совсем ее набрал, но это нормальная практика.
У нас куча новичков и все игроки высокого класса. Хорошие ребята, со многими был знаком ранее. Классно, что появляются мастера, которые повышают уровень клуба и конкуренции, которая каждого из нас заставляет быть лучше и расти. Это все идет на пользу результату.
Руководство сделало все, чтобы мы выиграли Кубок Гагарина, теперь дело осталось за нами, чтобы оправдывать то доверие, которое нам было оказано», - цитирует Киселевича ТАСС.