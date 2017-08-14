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Богдан Киселевич: Руководство делает все, чтобы ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич выразил мнение, что руководство армейцев делает очень много для того, чтобы команда выиграла Кубок Гагарина.

«Сезон был длинным, но нельзя сказать, что особенно непростым. Все-таки когда выполняешь определенную задачу и выигрываешь последний матч в концовке, то складывается немного другое ощущение. Все хорошо, немного скорректировал планы подготовки, три недели отдохнул. Сейчас у нас идет ротация состава - кто-то в форме, кто-то еще не совсем ее набрал, но это нормальная практика.

У нас куча новичков и все игроки высокого класса. Хорошие ребята, со многими был знаком ранее. Классно, что появляются мастера, которые повышают уровень клуба и конкуренции, которая каждого из нас заставляет быть лучше и расти. Это все идет на пользу результату.

Руководство сделало все, чтобы мы выиграли Кубок Гагарина, теперь дело осталось за нами, чтобы оправдывать то доверие, которое нам было оказано», - цитирует Киселевича ТАСС.

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