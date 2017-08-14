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Паулиньо стал игроком «Барселоны»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перешел в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба. 

Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро. В контракте 29-летнего бразильского игрока будет прописана сумма отступных, которая составит 120 миллионов евро. 

В послужном списке Паулиньо - 39 матчей и 9 голов в составе национальной сборной. В 2013 году он стал победителем Кубка конфедераций.


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