Паулиньо стал игроком «Барселоны»
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перешел в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро. В контракте 29-летнего бразильского игрока будет прописана сумма отступных, которая составит 120 миллионов евро.
Paulinho Bezerra, FC Barcelona's new signing https://t.co/TGWrKjWkfG— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 августа 2017 г.
👋🇧🇷 Welcome, Paulinho!
🔵🔴 #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/DoqmRFpunu
В послужном списке Паулиньо - 39 матчей и 9 голов в составе национальной сборной. В 2013 году он стал победителем Кубка конфедераций.
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