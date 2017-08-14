Паулиньо стал игроком «Барселоны»

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Кто следующий после Неймара? Арда? «Барса» продолжает терять игроков Каталонцы близки к тому, чтобы отдать в аренду Арду Турана. Переговоры по возвращению турка в «Галатасарай» ведутся уже несколько недель.

Серхио Рамос: Ковачич должен был нейтрализовать Месси и позволил нам дышать Капитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) и высказался об удалении Криштиану Роналду, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.

Марко Асенсио: Роналду не должны были показывать вторую желтую, но судьи тоже простые смертные Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает, что форвард Криштиану Роналду не заслужил удаления в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1) на «Камп Ноу».

Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»? Пока Неймар дебютировал в «Лиге 1» за ПСЖ, «Барса» боролась с «Реалом» за Суперкубок Испании. Боролась и проиграла в первом матче 1:3.