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«Зенит» – «Ахмат». Арбитр Федотов получил неудовлетворительную оценку

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Инспектор матча шестого тура РФПЛ «Зенит» – «Ахмат» Гаряфий Жафяров оценил работу главного арбитра встречи Игоря Федотова в 7,3 балла, такая оценка считается неудовлетворительной.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник, такое решение связано с тем, что Федотов не показал красную карточку вратарю «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой вне штрафной площади.

Сам Лунев после игры признался, что за тот эпизод его надо было удалять.

Напомним, матч закончился победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Голы в ворота «Ахмата» забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. С 29-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления капитана команды Ризвана Уциева. 

С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично лидируют в чемпионате России. 16 августа «Зенит» встретится с «Утрехтом» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, а еще через четыре дня сыграет против «Амкара» в Перми. 

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Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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