Конор Макгрегор: Никогда не называл афроамериканцев обезьянами, а Мэйвезер переврал мои слова. Могу сравнить его с крысой

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал своего будущего оппонента боксера Флойда Мейвезера крысой и провокатором.

- Я никогда не называл афроамериканцев обезьянами. Однажды меня спросили о том, смог бы я побить Рокки... Я уточнил, из какого фильма, и меня спросили про «Рокки-3». Я ответил: «Это когда он боксировал в цирке с обезьянами?»

Мейвезер просто переврал мои слова. Если сравнивать его с каким-либо животным, то я бы назвал его крысой. Обезьяны классные, а Флойд манипулирует словами и провоцирует, как крыса, - заявил Макгрегор.

McGregor: I Would Never Label Mayweather as Ape - He's a Rat! https://t.co/tK8mO0yGU5 #boxing pic.twitter.com/M322JI8byg