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Конор Макгрегор: Никогда не называл афроамериканцев обезьянами, а Мэйвезер переврал мои слова. Могу сравнить его с крысой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал своего будущего оппонента боксера Флойда Мейвезера крысой и провокатором.

- Я никогда не называл афроамериканцев обезьянами. Однажды меня спросили о том, смог бы я побить Рокки... Я уточнил, из какого фильма, и меня спросили про «Рокки-3». Я ответил: «Это когда он боксировал в цирке с обезьянами?»

Мейвезер просто переврал мои слова. Если сравнивать его с каким-либо животным, то я бы назвал его крысой. Обезьяны классные, а Флойд манипулирует словами и провоцирует, как крыса, - заявил Макгрегор.

Поединок между знаменитым боксером и звездой ММА состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

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