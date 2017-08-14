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Дубль Беляева принес «Сибири» победу над «Лучом-Энергией»

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«Сибирь» одержала победу над «Лучом-Энергией» (2:0) в заключительном матче восьмого тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Оба гола в матче забил форвард Роман Беляев. Таким образом, «Сибирь» продлила свою победную серию до четырех матчей, набрала 13 очков и догнала в турнирной таблице «Спартак-2». После восьми туров «Сибирь» занимает девятое место.

У «Луча-Энергии» осталось семь очков, из-за чего команда опустилась в зону вылета – на 16-е место.

В девятом туре 19 августа «Сибирь» примет «Олимпиец», а «Луч-Энергия» сыграет в гостях с «Оренбургом».

Напомним, лидером ФНЛ остаются «Крылья Советов» (19 очков), на втором месте – «Енисей» (18 очков).

ФНЛ

8-й тур

Матч

Луч-Энергия - Сибирь - 0:2 (0:1)

Голы

Беляев 11 (0:1). Беляев 57 (0:2).

Состав

Луч-Энергия: Котляров, Празновски, Соблиров, Тихий, Болжевич, Килин, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Маляка (Гордиенко, 64), Бажев, Хлебородов (Мязин, 80)

Сибирь: Цыган, Цховребов, Мищенко, Аравин, Плопа, Андреев (Макаренко, 61), Рухаиа, Чеботару (Парфинович, 90), Азаров (Дудолев, 67), Галыш, Беляев (Магаль, 61)

Предупреждения:

Соблиров, 52; Гордиенко, 79 - нет

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

14 августа 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция

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