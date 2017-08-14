Дубль Беляева принес «Сибири» победу над «Лучом-Энергией»

«Сибирь» одержала победу над «Лучом-Энергией» (2:0) в заключительном матче восьмого тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Оба гола в матче забил форвард Роман Беляев. Таким образом, «Сибирь» продлила свою победную серию до четырех матчей, набрала 13 очков и догнала в турнирной таблице «Спартак-2». После восьми туров «Сибирь» занимает девятое место.

У «Луча-Энергии» осталось семь очков, из-за чего команда опустилась в зону вылета – на 16-е место.

В девятом туре 19 августа «Сибирь» примет «Олимпиец», а «Луч-Энергия» сыграет в гостях с «Оренбургом».

Напомним, лидером ФНЛ остаются «Крылья Советов» (19 очков), на втором месте – «Енисей» (18 очков).

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8-й тур