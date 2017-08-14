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Воробьев вернулся из ЦСКА в «Сибирь»

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Защитник ЦСКА Кирилл Воробьев возвращается в «Сибирь», сообщает официальный сайт клуба из Новосибирска.

22-летний игрок обороны выступал за «Сибирь» в сезоне 2016/2017 и в 16 матчах забил один гол при показателе полезности «0» и десяти минутах штрафа.

После окончания минувшего сезона Воробьев вернулся в ЦСКА, но, пройдя «предсезонку» с армейским клубом, снова отправился в «Сибирь».

Отметим, что за три сезона в КХЛ Воробьев сыграл в 84 матчах за ЦСКА, «Торпедо» и «Сибирь» и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+16» и 99 минутах штрафа.

Добавим, что в 2011-2013 Воробьев играл в Северной Америке и в 2013 году вместе с «Портленд Уинтерхокс» стал чемпионом WHL.

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