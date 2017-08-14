Осман Кадиев: Карпин мог возглавить «Анжи»

Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал о том, что команду мог возглавить Валерий Карпин.

- Очень много кандидатов рассматривали, и было очень много «за» кандидатуру Валерия Георгиевича Карпина на самом деле. Мы рассматривали его, он был одним из наиболее вероятных кандидатов. Перед «Анжи» с новым тренером стоит задача занять достойное место, не ниже десятого в чемпионате России.

Александр Григорян решил отойти от футбола, отдохнуть и заняться самообразованием. Усиление будет, селекция у нас идет постоянно. Философия клуба остается той же самой, она не меняется, - рассказал Кадиев.

После шести туров чемпионата России «Анжи» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее исполняющим обязанности главного тренера махачкалинского клуба был назначен Вадим Скрипченко.





