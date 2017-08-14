Умар Кремлев: Только один промоутер будет доносить до ФБР вопросы и предложения

Регламент по профессиональному боксу должен быть разработан Федерацией бокса России до конца текущего года.

- Из 12 человек будет выбран один представитель среди промоутеров, который будет доносить до федерации вопросы и предложения. Мы должны будем до января выйти на ноль в этом вопросе регламента, - заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

Напомним, Федерация бокса России в прошедшем месяце зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.











