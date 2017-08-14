Малкин стал обладателем «Харламов Трофи»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лауреатом ежегодного приза «Харламов Трофи».

В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».

Малкин стал обладателем награды во второй раз. До этого он выигрывал приз в 2012 году.

В церемонии награждения приняли участия сын Валерия Харламова Александр и двукратный олимпийский чемпион, партнер Валерия Харламова, Борис Михайлов.

Напомним, в сезоне 2016/2017 Малкин в составе «Питтсбурга» в третий раз в карьере выиграл Кубок Стэнли.

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»