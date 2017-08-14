Андрей Будогосский: Если Лунев считал, что его нужно было удалить - взял бы и ушел с поля

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о словах вратаря «Зенита» Андрея Лунева после матча с «Ахматом» и о новости про неудовлетворительную оценку арбитра той игры Игоря Федотова.

- Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену.

По поводу оценки Федотова: у меня нет такой информации, откуда она у вас? Это называется ОБС - одна бабка сказала. Никаких официальных комментариев по оценке Федотова я давать не буду, это закрытая информация. Рассматривать ситуацию, связанную с его судейством и судейством других матчей, будет комиссия, - приводит слова Будогосского «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Федотову поставили неудовлетворительную оценку за то, что он не удалил Лунева за игру рукой вне штрафной площади. Сам вратарь прокомментировал эпизод так: «Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку».

Матч закончился победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Голы в ворота «Ахмата» забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. С 29-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления капитана команды Ризвана Уциева.

С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично лидируют в чемпионате России. 16 августа «Зенит» встретится с «Утрехтом» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, а еще через четыре дня сыграет против «Амкара» в Перми.

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