Чемпион России по гольфу обвиняется в убийстве своей матери

Чемпион России по гольфу Артем Нестеров задержан правоохранительными органами по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

По данным полиции, известный спортсмен в Москве убил свою мать, о чем позже сообщил жене по телефону.

- Щербинский суд арестовал в понедельник на два месяца Нестерова, обвиняемого по статье «Умышленное убийство», – цитирует представителя суда агентство ТАСС.

Артем Нестеров является первым мастером спорта по гольфу в России, чемпионом страны, тренером высшей категории и членом PGA of Russia.

