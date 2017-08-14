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Чемпион России по гольфу обвиняется в убийстве своей матери

Источник:  ТАССКомментарии

Чемпион России по гольфу Артем Нестеров задержан правоохранительными органами по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

По данным полиции, известный спортсмен в Москве убил свою мать, о чем позже сообщил жене по телефону.

- Щербинский суд арестовал в понедельник на два месяца Нестерова, обвиняемого по статье «Умышленное убийство», – цитирует представителя суда агентство ТАСС.

Артем Нестеров является первым мастером спорта по гольфу в России, чемпионом страны, тренером высшей категории и членом PGA of Russia.

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