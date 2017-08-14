Евгений Малкин: Спасибо «Советскому спорту», для спортсмена важен любой приз

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» высказался о значении награды «Советского спорта».

«Спасибо всем, что сегодня собрались здесь. Честно говоря, я не ожидал увидеть столько людей и услышать столько добрых слов. Спасибо вам всем.

Всегда приятно приезжать на родину, встречаться с друзьями. Хочу поблагодарить свою семью и друзей.

От себя лично спасибо «Советскому спорту». Некоторые считают, что это не такой важный приз, как например, Харт Трофи. Но для спортсмена любой приз важен. Это кусочек твоей победы», – сказал Малкин на вручении «Харламов Трофи».

В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»