Алексей Касатонов: Надеюсь, в следующем году «Харламов Трофи» выиграет хоккеист, выступающий в России

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поздравил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с завоеванием приза «Харламов Трофи».

«Евгений – настоящий пример для молодежи. За тот короткий срок, что он находится в России, он успел съездить в Сочи, сходить на футбол, побывать в Музее хоккея. Он показывает, как использовать свой талант.

Надеюсь, в следующем году приз «Харламов Трофи» выиграет хоккеист, выступающий в России. Все-таки впереди Олимпийские игры. И у нас хорошие шансы выиграть золото. Если, конечно, не случится чудо, и НХЛ отпустит своих игроков», – сказал Малкин.

В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»