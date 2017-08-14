Евгений Малкин: Мне Путин не звонил, я не Александр Овечкин
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» ответил на вопросы
пользователей сайта «Советского спорта».
– Звонил ли вам
Владимир Путин?
– Нет, я не Александр Овечкин.
В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».
31-летний Малкин стал обладателем «Харламов Трофи» во второй раз в своей карьере. До этого он выигрывал приз в 2012 году.
В церемонии награждения приняли участия сын Валерия Харламова Александр и двукратный олимпийский чемпион, партнер Валерия Харламова, Борис Михайлов.
Напомним, в сезоне 2016/2017 Малкин в составе «Питтсбурга» в третий раз в карьере выиграл Кубок Стэнли.
«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»
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