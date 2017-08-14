Евгений Малкин: Мне Путин не звонил, я не Александр Овечкин

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» ответил на вопросы пользователей сайта «Советского спорта».

– Звонил ли вам Владимир Путин?

– Нет, я не Александр Овечкин.

В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».

31-летний Малкин стал обладателем «Харламов Трофи» во второй раз в своей карьере. До этого он выигрывал приз в 2012 году.

В церемонии награждения приняли участия сын Валерия Харламова Александр и двукратный олимпийский чемпион, партнер Валерия Харламова, Борис Михайлов.

Напомним, в сезоне 2016/2017 Малкин в составе «Питтсбурга» в третий раз в карьере выиграл Кубок Стэнли.

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»