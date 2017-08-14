Сослан Джанаев: Бердыев и Кафанов поверили в меня в трудную минуту, стараюсь оправдать доверие

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев рассказал о том, как он принял решение стать игроком казанского клуба.

- У меня закончился контракт в «Ростове», который я отработал, стал свободным агентом и на правах свободного агента заключил контракт с «Рубином».

Для меня было в приоритете работать под руководством Бердыева и Кафанова. В последнее время я прогрессировал. Поэтому считаю правильным продолжать свой карьерный рост рядом с такими профессионалами. Других вариантов не было, в том плане, что я их даже не рассматривал.

До этого играл, но не так ровно, как хотелось бы. Последние 2,5 года, которые я работал под руководством Бердыева и Кафанова, я добился стабильности и прогресса. Для вратаря это очень важный момент, определяющий. Они мне очень сильно помогли, поверили в меня в трудную минуту. Я им очень благодарен и стараюсь оправдать доверие своей работой, - заявил Джанаев.

Напомним, на старте сезона-2017/18 Сослан Джанаев восстанавливается после травмы. А ворота «Рубина» защищает Сергей Рыжиков.

