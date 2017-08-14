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Евгений Малкин: В футболе болею только за сборную России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» рассказал о своих футбольных предпочтениях и поздравил российских легкоатлетов, завоевавших медали на чемпионате мира в Лондоне.

«В футболе я болею только за сборную России. Других предпочтений у меня нет: ни к ЦСКА, ни к «Спартаку», ни к «Динамо», ни к «Зениту». Стараюсь по возможности следить за другими видами спорта: футболом, баскетболом. По возможности слежу за премьер-лигу, «Барселоной», «Реалом». Но ни одной футбольной команды, которую я бы любил, у меня нет.

Поэтому болею только за сборную России, всегда поддерживаю, переживаю. Да и во всех других видах спорта болею за наших спортсменов. Сегодня хотел бы поздравить всех легкоатлетов, которые выиграли медали в Лондоне. Пускай они выступали под нейтральным флагом, но мы знаем, что они выиграли эти медали для России. Хотел бы сказать им огромное спасибо», – сказал Малкин.

В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»

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