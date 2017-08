Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи с Косово и Турцией

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для подготовки к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира 2018 года.

Главный тренер хорватов Анте Чачич пригласил в команду 23 футболистов.

Croatia head coach Ante Čačić announced his 23-man squad for @EuroQualifiers against @FFK_KS and @MilliTakimlar. #BeProud #WC2018 pic.twitter.com/0yn9X5RW8P