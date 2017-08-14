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Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи с Косово и Турцией

Источник:  Хорватский футбольный союзКомментарии

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для подготовки к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира 2018 года.  

Главный тренер хорватов Анте Чачич пригласил в команду 23 футболистов.

Сборной Хорватии предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Косово (2 сентября) и Турцией (5 сентября). Первая игра состоится в Загребе, а вторая в турецком Эскишехире.


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