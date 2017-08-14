Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи с Косово и Турцией
Источник: Хорватский футбольный союзКомментарии
Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для подготовки к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира 2018 года.
Главный тренер хорватов Анте Чачич пригласил в команду 23 футболистов.
Croatia head coach Ante Čačić announced his 23-man squad for @EuroQualifiers against @FFK_KS and @MilliTakimlar. #BeProud #WC2018 pic.twitter.com/0yn9X5RW8P— HNS | CFF (@HNS_CFF) 14 августа 2017 г.
Сборной Хорватии предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Косово (2 сентября) и Турцией (5 сентября). Первая игра состоится в Загребе, а вторая в турецком Эскишехире.
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