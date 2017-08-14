Георгий Черданцев: Нравится это болельщикам или нет, но «Реал» сейчас номер один в мире

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил пост на своей странице в Twitter после матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Накануне команды провели первую игру за Суперкубок Испании, которая завершилась победой «сливочных» (3:1).

«Нравится это болельщикам других команд или нет, но «Реал» сейчас номер один в мире. Не только в связи с победой в ЛЧ, а вообще. Очень сильные», – написал Черданцев.

Нравится это болельщикам других команд или нет, но Реал сейчас номер один в мире. Не только в связи с победой в ЛЧ, а вообще. Очень сильные😱 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 13 августа 2017 г.

Ответная игра состоится в Мадриде 17 августа.