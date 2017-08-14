Георгий Черданцев: Нравится это болельщикам или нет, но «Реал» сейчас номер один в мире
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил пост на своей странице в Twitter после матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Накануне команды провели первую игру за Суперкубок Испании, которая завершилась победой «сливочных» (3:1).
«Нравится это болельщикам других команд или нет, но «Реал» сейчас номер один в мире. Не только в связи с победой в ЛЧ, а вообще. Очень сильные», – написал Черданцев.
Нравится это болельщикам других команд или нет, но Реал сейчас номер один в мире. Не только в связи с победой в ЛЧ, а вообще. Очень сильные😱— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 13 августа 2017 г.
Ответная игра состоится в Мадриде 17 августа.
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция