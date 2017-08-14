Евгений Малкин: Я восхищен игрой Макдэвида

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» высказался о том, кто, по его мнению, является лучшим хоккеистом мира.

«Хоккей так быстро меняется. Сегодня один лучший, на следующий год – кто-то другой. У меня есть несколько кандидатур: Паша Дацюк, Сидни Кросби, сейчас пришел молодой Макдэвид.

Скажу честно, я восхищен его игрой: скорость, принятие решений, видение площадки – все хоккейные качества у него есть и развиты на каком-то новом уровне», – сказал Малкин.

В понедельник в редакции «Советского спорта» состоялась торжественная церемония вручения «Харламов Трофи».

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии «Харламов Трофи»