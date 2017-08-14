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Полузащитник «Реала» готов перейти в лондонский «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Mirror, полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио готов сменить клубную прописку.

Согласно источнику, хавбек «сливочных» начал переговоры с лондонским «Арсеналом». Ранее сообщалось, что 21-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Асенсио выступает за испанский клуб c 2015 года. За это время полузащитник провел 39 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Накануне испанец помог своей команде обыграть «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании, забив третий гол.

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