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«Ахмат»: Ошибки бригады Федотова серьезно повлияли на результат матча с «Зенитом»

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Грозненский «Ахмат» обратился в РФПЛ с просьбой рассмотреть работу арбитра Игоря Федотова на матче против «Зенита» (0:4).

- На результат матча 6-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между командами «Зенит» - «Ахмат» (4:0) серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу, - говорится в заявлении клуба на своем официальном сайте. 

Напомним, на 29-й минуте при счете 1:0 в пользу «Зенита» Федотов удалил капитана «Ахмата» Ризвана Уциева за две желтые карточки. Во втором тайме московский арбитр не увидел игры рукой за пределами штрафной у вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева. По словам голкипера, во время игры он думал, что сыграл по мячу внутри штрафной.

Ранее стало известно, что Федотов за работу на матче получил неудовлетворительную оценку. Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский не подтвердил эту информацию и отказался комментировать действия арбитра.

«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 и с 16 очками единолично возглавил таблицу РФПЛ.

«Зениту» помогали судьи? Это бред. Но говорить нужно вообще не про это

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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