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Олейник сразится против Блэйдса на турнире UFC 217

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник свой следующий поединок в UFC проведет 5 ноября на турнире UFC 217.

Его соперником станет американский спортсмен Кертис Блэйдс.

Напомним, что за свою карьеру в ММА Олейник провел 66 поединков, в которых одержал 55 побед, потерпел десять поражений и один поединок свел вничью.

Блэйдс одержал восемь побед и потерпел одно поражение. 

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Сергей Ващенко
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