Олейник сразится против Блэйдса на турнире UFC 217
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник свой следующий поединок в UFC проведет 5 ноября на турнире UFC 217.
Его соперником станет американский спортсмен Кертис Блэйдс.
Напомним, что за свою карьеру в ММА Олейник провел 66 поединков, в которых одержал 55 побед, потерпел десять поражений и один поединок свел вничью.
Блэйдс одержал восемь побед и потерпел одно поражение.
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