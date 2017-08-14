Пауло Дибала: Я могу остаться в «Ювентусе» до конца карьеры

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил о своей готовности провести всю карьеру в туринском клубе.

- Я счастлив в «Ювентусе». Три месяца назад продлил контракт с клубом. Клуб предложил мне взять 10-й номер. Я думал в течение двух дней, а затем сказал: «Почему бы и нет?»

Я хочу расти здесь в профессиональном плане. Если президент хочет, я останусь здесь навсегда, – заявил Дибала.

Действующий Кконтракт 23-летнего аргентинца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.