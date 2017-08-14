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Россиянин Антигулов проведет бой против молдаванина Куцелабы на турнире UFC 217

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурат Антигулов 5 ноября на турнире UFC 217 в Нью-Йорке проведет бой против молдавского спортсмена Иона Куцелабы.

Напомним, что бывший чемпион лиги ACB Антигулов за свою карьеру в ММА провел 24 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. В UFC он провел два боя и победил досрочно Маркоса Рожерио де Лиму и Йоакима Кристенсена.

Куцелаба за свою карьеру в ММА провел 16 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения.

Также добавим, что в рамках турнира UFC 217 свой очередной бой проведет тяжеловес Алексей Олейник. Его соперником станет Кертис Блэйдс. 

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