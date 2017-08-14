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Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок арбитра

Источник:  Федерация футбола ИспанииКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не поможет своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Испании.

Отмечается, что игрок «сливочных» пропустит пять матчей (4 – за толчок арбитра и один за полученную красную карточку).

Напомним, капитан сборной Португалии был недоволен решением рефери в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1). По мнению нападающего, защитник сине-гранатовых Самюэль Умтити толкнул его в штрафной площади.

Таким образом, Роналду не поможет своей команде в ответном матче с «Барселоной», а также в четырех встречах примеры – против «Депортиво» (20 августа), «Валенсии» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реала Сосьедад» (17 сентября). 

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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