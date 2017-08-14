Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок арбитра

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не поможет своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Испании.

Отмечается, что игрок «сливочных» пропустит пять матчей (4 – за толчок арбитра и один за полученную красную карточку).

Напомним, капитан сборной Португалии был недоволен решением рефери в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1). По мнению нападающего, защитник сине-гранатовых Самюэль Умтити толкнул его в штрафной площади.

Таким образом, Роналду не поможет своей команде в ответном матче с «Барселоной», а также в четырех встречах примеры – против «Депортиво» (20 августа), «Валенсии» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реала Сосьедад» (17 сентября).