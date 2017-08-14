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«Барселона» рассчитывает завершить сделки по Коутиньо и Дембеле на этой неделе

Источник:  Sport.esКомментарии

«Барселона» намерена подписать контракты с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форвардом «Боруссии» (Дортмунд) Усманом Дембеле до конца этой недели, сообщает Sport.es. Ради этого каталонцы надеются ускорить переговоры и готовы пойти на требования нынешних клубов игроков.

Ранее «Ливерпуль» и «Боруссия» отклонили первые предложения «Барселоны» и заявили, что не собираются продавать Коутиньо и Дембеле соответственно.

Однако бразилец и француз хотят стать игроками «Барселоны» и требуют трансфера от руководства. В этой связи «Ливерпуль» и «Боруссия» намерены продать своих игроков как можно дороже, памятуя о том, что испанцы заработали 222 миллиона евро на трансфере форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен».

Не исключено, что «Барселоне» придется выложить по 150 миллионов за каждого игрока.

Руководство клуба рассчитывает, что Коутиньо и Дембеле станут игроками «Барселоны» к матчу первого тура примеры с «Бетисом», который пройдет 20 августа на «Камп Ноу».

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