Александр «s1mple» Костылев: Не знаю, смогу ли продолжать дружить с GuardiaN

Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев прокомментировал свое высказывание о том, что Ладислав «GuardiaN» Ковач врал команде весь год.



«GuardiaN ушел, потому что не хотел играть в этой команде. Я видел много роликов, в которых он рассказывал о потере мотивации и т.д. Просто скажу всем, что GuardiaN был моим кумиром. Но после того, как я попал в Natus Vincere, я увидел его с плохой стороны. Он врал своей команде много раз. К примеру, у нас был буткемп в Москве до его свадьбы. Он говорил, что всё хорошо, но за день до буткемпа заявил, что не приедет. Когда ты играешь в команде, то должен быть профессионалом. Пытаться стать чемпионом, много тренироваться вместе и стараться выиграть всё.



Прежде чем я перешел в Na'Vi, у меня был только один любимый снайпер в мире — GuardiaN. Но затем всё изменилось. Например, он говорил, что запускал CS дважды — перед SL i-League StarSeries Season 3 и ESL One Cologne 2016. Это не правда. У нас был буткемп перед ELEAGUE Season 2 — это первый раз, когда он заходил в CS. У нас было множество онлайн-тренировок — это второй раз, когда он запускал CS. Я видел его твитты, где он был против того, чтобы исключать Zeus из состава, но это тоже неправда. Я знаю ситуацию, и самое раздражающее, что когда ты покидаешь команду... Мы были в одной лодке. Если кто-то оступился, оступились все. Сейчас он пытается соврать вам, соврать многим людям. Рассказать что-то плохое о команде, что не является правдой. Даже если он говорил, что открывал CS лишь дважды, у меня возникают мысли: «Зачем? Зачем ты это говоришь? Если ты профессионал, то должен постоянно играть. А сейчас ты говоришь фанатам, что ничего не делал?». Я знаю, что он заходил в игру часто, но зачем он сказал, что делал это дважды? Что это значит?



За этот год, который мы провели вместе, он давал много интервью, в которых говорил, что всё исправил, что будет играть больше. А теперь, после того, как он покинул команду, он заявляет, что потерял мотивацию с уходом Zeus. Я не понимаю этого. Ты не можешь такое говорить, ведь ты заявлял нам, что нашел мотивацию и всё будет хорошо.



Я по-прежнему считаю, что GuardiaN — хороший человек и друг. Мы были в одной лодке, выигрывали и проигрывали вместе, я уважаю его. Но не стоит делать подобных вещей, пожалуйста. Это не так, как должно быть. Если ты покинул команду, не говори ничего плохого о команде, поскольку ты был в этом коллективе и боролся плечом к плечу с каждым игроком. А такие слова говорят о том, что ты никого не уважаешь из бывших напарников. Такое было со мной, когда я выступал за FlipSid3 Tactics. После того, как я покинул команду, я нелестно отозвался о markeloff и B1ad3, но я извинился год назад и не хочу повторить такое снова. Не знаю, смогу ли продолжать дружить с GuardiaN».



GuardiaN перешел из Natus Vincere в FaZe Clan 3 августа. В составе «рожденных побеждать» его заменил Даниил «Zeus» Тесленко.



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