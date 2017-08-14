Игрок лондонского «Арсенала» близок к переходу в «Челси»

Как сообщает Sky Sports, форвард «Челси» Диего Коста был оштрафован руководством клуба за сокрытие информации о своей предсезонной подготовке.

«Челси» оштрафовал Диего Косту на 300 тысяч фунтов Как сообщает Sky Sports, форвард «Челси» Диего Коста был оштрафован руководством клуба за сокрытие информации о своей предсезонной подготовке.

Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью может перебраться в «Вест Хэм». Об этом сообщает Sky Sports.

«Вест Хэм» предлагает 30 млн фунтов за полузащитника сборной Португалии Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью может перебраться в «Вест Хэм». Об этом сообщает Sky Sports.