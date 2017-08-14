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Игрок лондонского «Арсенала» близок к переходу в «Челси»

Источник:  Evening StandardКомментарии

Как сообщает Evening Standard, хавбек лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Челси».

Согласно источнику, переговоры по трансферу игрока продолжаются. Отмечается, что клубы уже уладили некоторые детали сделки, сумма которой составит 35 млн фунтов.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Добавим, что наставник «пушкарей» Арсен Венгер исключил уход игрока этим летом.

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