Официально: Хави Гарсия перешел из «Зенита» в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия подписал контракт с «Реал Бетисом», сообщил официальный сайт петербургского клуба

Контракт рассчитан на три года, сумма сделки не разглашается.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера 30-летнего игрока составит 1,5 миллиона евро. В сезоне-2017/18 Гарсия принял участие в трех матчах.

В прошлом сезоне Хави провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел 108 матчей и забил 7 голов.