«Вест Хэм» предлагает 30 млн фунтов за полузащитника сборной Португалии

Как сообщает Evening Standard, хавбек лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Челси».

Игрок лондонского «Арсенала» близок к переходу в «Челси» Как сообщает Evening Standard, хавбек лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Челси».