«Вест Хэм» предлагает 30 млн фунтов за полузащитника сборной Португалии
Источник: Sky SportsКомментарии
Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью может перебраться в «Вест Хэм». Об этом сообщает Sky Sports.
Согласно источнику, лиссабонский клуб отклонил предложение англичан в размере 27 млн фунтов. Отмечается, что лондонцы повысили ставку до 30 млн.
Ранее тренерский штаб португальской команды внес игрока в заявку на первый матч плей-офф Лиги чемпионов с бухарестским «Стяуа».
Напомним, Карвалью является воспитанником «Спортинга». За основную команду футболист провел 117 матчей и забил 8 голов.
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