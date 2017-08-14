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«Вест Хэм» предлагает 30 млн фунтов за полузащитника сборной Португалии

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью может перебраться в «Вест Хэм». Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, лиссабонский клуб отклонил предложение англичан в размере 27 млн фунтов. Отмечается, что лондонцы повысили ставку до 30 млн. 

Ранее тренерский штаб португальской команды внес игрока в заявку на первый матч плей-офф Лиги чемпионов с бухарестским «Стяуа». 

Напомним, Карвалью является воспитанником «Спортинга». За основную команду футболист провел 117 матчей и забил 8 голов.

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